Firozabad News: इश्क की रंजिश, पैसों की तकरार…छात्र पर चढ़ा दी कार
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:00 AM IST
Updated Thu, 05 Nov 2026 01:00 AM IST
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सिरसागंज। पूर्व प्रेमिका से दोस्ती और 90 हजार रुपये के लेनदेन के विवाद में मंगलवार देर रात कुछ युवकों ने सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे एक छात्र पर कार चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की। बाद में उसे बेरहमी से पीटकर जबरन गाड़ी में डाल लिया और अपहरण कर ले गए। राहगीरों की सूचना पर हरकत में आई पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल घेराबंदी की और मुख्य आरोपी समेत तीन को दबोचकर छात्र को सकुशल मुक्त करा लिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर जानलेवा हमला, अपहरण और आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर बुधवार को कोर्ट के आदेश पर आरोपियों को जेल भेज दिया।
सोथरा रोड निवासी पीड़ित छात्र सुमित ने बताया कि मुख्य आरोपी नगला भूपाल निवासी अमित की पूर्व प्रेमिका से उसकी नजदीकियां बढ़ गईं थीं। इस कारण वह रंजिश मानता था। इसके अलावा, अमित पर सुमित के 90 हजार रुपये भी बकाया हैं। इसी रकम को मांगने पर मंगलवार शाम करीब 6 बजे आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की।
फिर रात करीब साढ़े दस बजे जब सुमित बस अड्डे के पास खड़ा था, तीन गाड़ियों में सवार होकर आए हमलावरों ने उसपर कार चढ़ा दी और जब वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा तो उसे जबरन गाड़ी में खींचकर अगवा कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह की टीम ने जाल बिछाया और कुछ ही दूरी पर घेराबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा।
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इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अमित, पीयूष और एक अन्य आरोपी मोहित (मैनपुरी के अटल चौक स्थित ट्रेवल एजेंसी की कार का चालक) को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त औरा कार, एक तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस पवन, निशांत, सत्यम, रविकांत और रोहित निवासीगण नगला भूपाल की तलाश में दबिश दे रही है।
किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्य आरोपी समेत तीन गिरफ्तार हो चुके हैं। फरार चल रहे अन्य लोगों को पकड़ने के लिए भी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा।
- चंचल त्यागी, सीओ सिरसागंज
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सोथरा रोड निवासी पीड़ित छात्र सुमित ने बताया कि मुख्य आरोपी नगला भूपाल निवासी अमित की पूर्व प्रेमिका से उसकी नजदीकियां बढ़ गईं थीं। इस कारण वह रंजिश मानता था। इसके अलावा, अमित पर सुमित के 90 हजार रुपये भी बकाया हैं। इसी रकम को मांगने पर मंगलवार शाम करीब 6 बजे आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की।
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फिर रात करीब साढ़े दस बजे जब सुमित बस अड्डे के पास खड़ा था, तीन गाड़ियों में सवार होकर आए हमलावरों ने उसपर कार चढ़ा दी और जब वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा तो उसे जबरन गाड़ी में खींचकर अगवा कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह की टीम ने जाल बिछाया और कुछ ही दूरी पर घेराबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा।
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इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारी
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अमित, पीयूष और एक अन्य आरोपी मोहित (मैनपुरी के अटल चौक स्थित ट्रेवल एजेंसी की कार का चालक) को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त औरा कार, एक तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस पवन, निशांत, सत्यम, रविकांत और रोहित निवासीगण नगला भूपाल की तलाश में दबिश दे रही है।
किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्य आरोपी समेत तीन गिरफ्तार हो चुके हैं। फरार चल रहे अन्य लोगों को पकड़ने के लिए भी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा।
- चंचल त्यागी, सीओ सिरसागंज