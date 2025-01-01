Firozabad News: इश्क की रंजिश, पैसों की तकरार…छात्र पर चढ़ा दी कार

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सोथरा रोड निवासी पीड़ित छात्र सुमित ने बताया कि मुख्य आरोपी नगला भूपाल निवासी अमित की पूर्व प्रेमिका से उसकी नजदीकियां बढ़ गईं थीं। इस कारण वह रंजिश मानता था। इसके अलावा, अमित पर सुमित के 90 हजार रुपये भी बकाया हैं। इसी रकम को मांगने पर मंगलवार शाम करीब 6 बजे आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की।फिर रात करीब साढ़े दस बजे जब सुमित बस अड्डे के पास खड़ा था, तीन गाड़ियों में सवार होकर आए हमलावरों ने उसपर कार चढ़ा दी और जब वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा तो उसे जबरन गाड़ी में खींचकर अगवा कर लिया। घटना की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह की टीम ने जाल बिछाया और कुछ ही दूरी पर घेराबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा।इन आरोपियों की हुई गिरफ्तारीपुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अमित, पीयूष और एक अन्य आरोपी मोहित (मैनपुरी के अटल चौक स्थित ट्रेवल एजेंसी की कार का चालक) को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त औरा कार, एक तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस पवन, निशांत, सत्यम, रविकांत और रोहित निवासीगण नगला भूपाल की तलाश में दबिश दे रही है।किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्य आरोपी समेत तीन गिरफ्तार हो चुके हैं। फरार चल रहे अन्य लोगों को पकड़ने के लिए भी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जल्द ही उन्हें भी पकड़ लिया जाएगा।- चंचल त्यागी, सीओ सिरसागंज