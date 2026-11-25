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मोहल्ला कटरा पठानान निवासी नईमउद्दीन ने बताया कि उनके पुरखों का निजी कब्रिस्तान है, जहां कई कब्रें बनी हैं। नईमउद्दीन का आरोप है कि जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े एक दबंग ने कब्रिस्तान पर कब्जा करने की नीयत से रात में बुलडोजर चलवा दिया, जिससे पुरखों की कब्रें क्षतिग्रस्त हो गईं। कब्रें क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलने पर थाना दक्षिण क्षेत्र सहित आसपास से काफी संख्या में महिला-पुरुष घटनास्थल पर आक्रोशित होकर एकत्रित हुए। प्रशासन-पुलिस को इस मामले में जांच कर दबंग के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इधर, हंगामे की सूचना पर थाना लाइनपार सहित अन्य थानों से पुलिस पहुंची।सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने लोगों को समझा बुझाकर हंगामा शांत किया। सीओ सिटी ने बताया कि मामले में जांच कराई जाएगी। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस निगरानी किए हुए हैं।