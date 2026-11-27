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प्राथमिक विद्यालयों के ग्रामीण नौ ब्लॉकों के 1785 में से 1551 ने पत्रावलियां दीं व 234 शेष रहीं, जबकि नगर फिरोजाबाद व शिकोहाबाद के 56 में से 42 ने जमा कीं व 14 बचीं। उच्च प्राथमिक में ग्रामीण क्षेत्र के 1315 में से 983 ने पत्रावलियां जमा कराईं व 332 शेष रहीं, वहीं नगर फिरोजाबाद व शिकोहाबाद के 78 में से 50 ने जमा कीं व 28 बचीं।प्राथमिक में फिरोजाबाद ब्लॉक में 48 व टूंडला में 44 तथा उच्च प्राथमिक में टूंडला में 67, फिरोजाबाद में 65 व नारखी में 58 पत्रावलियां शेष हैं। बीएसए अनिल कुमार ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार पदोन्नति प्रक्रिया जारी है और शेष शिक्षकों से संपर्क कर पत्रावलियां जमा कराने व नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया जा रहा है। संवाद