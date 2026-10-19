Fatehpur News: 15 दिन तक पुराने चिल्ला पुल से गुजरेंगे वाहन, नए पुल पर मरम्मत शुरू

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इसे देखते हुए लोक निर्माण विभाग बांदा ने नए पुल पर आवागमन अस्थायी रूप से बंद करा दिया है। अब दोनों ओर से आने-जाने वाले वाहनों को पुराने चिल्ला पुल से निकाला जा रहा है। यह व्यवस्था करीब 15 दिन तक लागू रहेगी।नए चिल्ला पुल पर 11, 12 और 13 नंबर की कोठियों के ऊपर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। जगह-जगह गहरे गड्ढे होने के साथ सड़क की सरिया भी बाहर निकल आई थी। इससे पुल से गुजरने वाले बाइक सवारों और छोटे वाहनों को परेशानी हो रही थी।कई बार वाहनों के सरिया में फंसने से बाइक सवार संतुलन खोकर सड़क पर गिरकर घायल हो जाते थे। बड़े वाहनों के गुजरने के दौरान भी हादसों की आशंका बनी रहती थी।पुल की जर्जर हालत को देखते हुए मरम्मत कार्य शुरू करा दिया गया है। ठेकेदार के मजदूर जेसीबी और हैमर मशीन की मदद से क्षतिग्रस्त सड़क और बाहर निकली सरिया हटा रहे हैं। इसके बाद सड़क की मरम्मत कर आवागमन सुरक्षित बनाने का प्रयास किया जाएगा।लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर महेंद्र प्रताप ने बताया कि मरम्मत कार्य के चलते नए चिल्ला पुल पर फिलहाल वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। बांदा और कानपुर की ओर से आने-जाने वाले वाहनों को पुराने चिल्ला पुल से गुजारा जा रहा है। वाहन चालकों को इसी मार्ग का इस्तेमाल करना होगा। नए पुल पर आवागमन दोबारा शुरू होने में करीब 15 दिन लगेंगे।