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Fatehpur News: असनी पुल पर दो ट्रक टकराए, सात घंटे जाम से जूझे राहगीर

Fri, 16 Oct 2026 12:39 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:39 AM IST
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Two trucks collided on Asani Bridge; commuters faced a seven-hour traffic jam.
फोटो-23-असनी गंगा पुल पर क्षतिग्रस्त ट्रक को हटाती हाइड्रा व लगा जाम। संवाद
हुसैनगंज। फतेहपुर-लखनऊ राजमार्ग पर असनी गंगा पुल के पास बृहस्पतिवार सुबह दो ट्रकों की भिड़ंत हो गई। दुर्घटनाग्रस्त ट्रकों के सड़क पर खड़े होने से लंबा जाम लग गया। इससे लखनऊ की ओर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
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जानकारी के अनुसार, सुबह करीब पांच बजे फतेहपुर की ओर से जा रहे ट्रक (यूपी 71 बीटी 0562) की असनी पुल पर दूसरे ट्रक (यूपी 42 सीटी 4881) से टक्कर हो गई। हादसे के बाद राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।
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पुलिस ने यातायात बहाल कराने के लिए हाइड्रा मशीन मंगवाई और क्षतिग्रस्त ट्रकों को हटवाने की कार्रवाई शुरू की। जाम के कारण लखनऊ जाने वाली रोडवेज बसों समेत अन्य वाहनों को सात मील से हुसैनगंज और डलमऊ रोड की ओर डायवर्ट किया गया।
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इससे यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में अतिरिक्त समय लगा। प्रभारी निरीक्षक आलोक पांडेय ने बताया कि क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर दोपहर करीब 12 बजे यातायात बहाल करा दिया गया। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

फोटो-23-असनी गंगा पुल पर क्षतिग्रस्त ट्रक को हटाती हाइड्रा व लगा जाम। संवाद

फोटो-23-असनी गंगा पुल पर क्षतिग्रस्त ट्रक को हटाती हाइड्रा व लगा जाम। संवाद

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