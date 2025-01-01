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Fatehpur News: ई-रिक्शों और निजी बसों से जाम, राहगीर परेशान

Thu, 08 Oct 2026 01:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:03 AM IST
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Traffic jams caused by e-rickshaws and private buses; pedestrians inconvenienced.
फोटो-16-जहानाबाद कस्बे में जाम में फंसे वाहन। संवाद
जहानाबाद। कस्बे में ई-रिक्शों की बढ़ती संख्या और निजी बसों के बेतरतीब संचालन से आए दिन जाम लगता है। इससे बड़े वाहनों और राहगीरों को परेशानी होती है। लालूगंज तिराहा, साढ़ रोड, रामगंज और अमौली रोड चौराहा जाम से अधिक प्रभावित हैं। इन स्थानों पर ई-रिक्शा सड़क किनारे बेतरतीब खड़े रहते हैं। कानपुर जाने वाली बसें फुटपाथ पर खड़ी होकर सवारियों का इंतजार करती हैं, जिससे आवागमन बाधित होता है। जाम में फंसे लोगों को जोखिम उठाकर निकलना पड़ता है। ईओ नगर पंचायत पंकज सिंह और थाना प्रभारी योगेश कुमार ने जल्द अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाने की बात कही।

फोटो-16-जहानाबाद कस्बे में जाम में फंसे वाहन। संवाद

फोटो-16-जहानाबाद कस्बे में जाम में फंसे वाहन। संवाद

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