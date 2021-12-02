Fatehpur News: 100 साल पुराना तेलान बाबा का दंगल नहीं होगा

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गांव में करीब 10 माह पहले दो प्रधान व कोटेदार पक्ष के बीच बड़ा बवाल और गोलीबारी हुई थी। पुलिस ने एहतियात के तौर पर दंगल की अनुमति नहीं दी है। थाना प्रभारी राजीव मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। दंगल समिति अध्यक्ष संतोष द्विवेदी ने बताया कि कुछ लोगों ने डीएम से शिकायत की थी।शिकायत में दंगल में अवैध वसूली होने की बात कही गई थी। इसी वजह से अधिकारियों ने अनुमति नहीं दी। अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारियों से अनुमति मिलने के बाद ही तेलान बाबा के दंगल का आयोजन कराया जाएगा।