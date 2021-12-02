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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   The 100-year-old Teelan Baba Dangal will not take place.

Fatehpur News: 100 साल पुराना तेलान बाबा का दंगल नहीं होगा

Mon, 05 Oct 2026 12:54 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:54 AM IST
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The 100-year-old Teelan Baba Dangal will not take place.
असोथर। विकासखंड के सरकंडी गांव में सोमवार को होने वाला करीब 100 साल पुराना तेलान बाबा का दंगल इस बार नहीं होगा। आयोजन के लिए दंगल समिति को प्रशासनिक अनुमति नहीं मिल सकी है।
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गांव में करीब 10 माह पहले दो प्रधान व कोटेदार पक्ष के बीच बड़ा बवाल और गोलीबारी हुई थी। पुलिस ने एहतियात के तौर पर दंगल की अनुमति नहीं दी है। थाना प्रभारी राजीव मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। दंगल समिति अध्यक्ष संतोष द्विवेदी ने बताया कि कुछ लोगों ने डीएम से शिकायत की थी।
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शिकायत में दंगल में अवैध वसूली होने की बात कही गई थी। इसी वजह से अधिकारियों ने अनुमति नहीं दी। अध्यक्ष ने कहा कि अधिकारियों से अनुमति मिलने के बाद ही तेलान बाबा के दंगल का आयोजन कराया जाएगा।
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