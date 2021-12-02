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प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव पलाश गांगुली के नेतृत्व में टीम ने एपीएस इंटरनेशनल स्कूल, शुकदेव इंटर कॉलेज, आशा सिंह बालिका इंटर कॉलेज और राजाराम इंटर कॉलेज हरदो में कार्यक्रम किए। सचिव ने विद्यार्थियों को निशुल्क कानूनी सहायता, हेल्पलाइन नंबर और निशुल्क अधिवक्ता की सुविधा के बारे में बताया।उन्होंने पॉक्सो एक्ट और मौलिक अधिकारों पर भी विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यालयों के प्रधानाचार्य, पीएलवी दिलीप अग्रहरि, अनीता वर्मा, शेखर, अवधेश सहित कई शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे।