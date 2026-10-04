Fatehpur News: शिकायत करने पर छात्र को रास्ते में रोककर पीटा

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छात्र जनता इंटर कॉलेज में पढ़ता है। छात्र राज ने बताया कि करीब एक सप्ताह पहले कक्षा में चार विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान पंजा लड़ा रहे थे। उसने इसकी शिकायत क्लास टीचर से की थी। शुक्रवार को शिक्षक ने चारों विद्यार्थियों के नाम काटकर उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया था।शनिवार को छुट्टी के बाद छात्र साइकिल से पमरौली गांव के बेलहाबाग के पास पहुंचा। तभी चारों छात्र बाइक से ओवरटेक कर उसे रोक लिया और मारपीट करने लगे। घायल छात्र के सिर में चोट आई है। थानाध्यक्ष विनोद पटेल ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।