Fatehpur News: शहीद माल्टा इंटर कॉलेज ने जीती क्षेत्रीय खेलकूद चैंपियनशिप

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सब जूनियर बालिका वर्ग में ज्ञानदीप इंटर कॉलेज की वर्षा और शहीद माल्टा इंटर कॉलेज की कशिश ने व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीती। जूनियर बालिका वर्ग में गांधी इंटर कॉलेज की नैंसी तथा पंडित दयाशंकर इंटर कॉलेज भैसौली की शिवानी और मनीषा विजेता रहीं।जूनियर बालक वर्ग में आदर्श इंटर कॉलेज के रौनक और विवेकानंद इंटर कॉलेज जहानाबाद के मयंक ने चैंपियनशिप हासिल की। सीनियर बालिका वर्ग में पंडित दयाशंकर इंटर कॉलेज भैसौली की राधा देवी और आदर्श इंटर कॉलेज की आरती गुप्ता विजेता रहीं। सीनियर बालक वर्ग में ज्ञानदीप इंटर कॉलेज के अखिलेश ने बाजी मारी।समापन समारोह में प्रधानाचार्य अनीसुर्रहमान ने विजेता और प्रतिभागी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने खेलों में अनुशासन और निरंतर अभ्यास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए खिलाड़ियों को आवश्यक सुझाव दिए। विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान पूर्व हिंदी प्रवक्ता परशुराम यादव, हिमांशु, अर्पण मिश्रा, रामबालक, जितेंद्र सिंह रेफरी, जय सिंह यादव सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।