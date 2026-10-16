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Fatehpur News: 4.86 करोड़ की सड़क की गुणवत्ता पर सवाल, जांच के लिए लिए नमूने

Fri, 16 Oct 2026 01:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:06 AM IST
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Questions raised over quality of road worth 4.86 crore; samples collected for testing
फोटो-30-गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों के बाद विधायक जय कुमार जैकी के सामने सैंपल लेती जांच टीम। स
फतेहपुर। अल्लीपुर से हसनपुर सानी संपर्क मार्ग के निर्माण में गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों की शिकायत पर जांच शुरू हो गई है। बृहस्पतिवार को गुणवत्ता मॉनिटरिंग टीम ने विधायक जय कुमार जैकी की मौजूदगी में सड़क के अलग-अलग हिस्सों से नमूने लिए। इन्हें जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद निर्माण की गुणवत्ता और मानकों के पालन की स्थिति स्पष्ट होगी।
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राष्ट्रीय ग्रामीण मार्ग से अल्लीपुर होते हुए हसनपुर सानी तक करीब 5.9 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण 4.86 करोड़ से कराया जा रहा है। इसे दिसंबर 2025 तक पूरा होना था, लेकिन समय सीमा बीतने के बाद भी निर्माण अधूरा है। ग्रामीणों ने मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विधायक से शिकायत की थी।
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उनका कहना है कि सड़क की सतह उखड़ने लगी है। इसकी शिकायत के बाद जांच टीम मौके पर पहुंची। जांच दल में लखनऊ के क्वालिटी मॉनिटर रविकांत रजक, प्रयागराज के अधीक्षण अभियंता हेमंत सक्सेना और फतेहपुर के अधिशासी अभियंता विकास कुरील शामिल रहे।
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टीम ने सड़क के विभिन्न हिस्सों से नमूने एकत्र किए, ताकि निर्माण में इस्तेमाल सामग्री और उसकी गुणवत्ता का आकलन किया जा सके। ग्रामीणों ने सड़क का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप कराने और जांच में खामियां मिलने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

फोटो-30-गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों के बाद विधायक जय कुमार जैकी के सामने सैंपल लेती जांच टीम। स

फोटो-30-गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों के बाद विधायक जय कुमार जैकी के सामने सैंपल लेती जांच टीम। स

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