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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Pulled up for lack of drainage at land-disposal site

Fatehpur News: भू-विसर्जन स्थल पर जलनिकासी न मिलने पर लगाई क्लास

Fri, 16 Oct 2026 01:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:03 AM IST
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Pulled up for lack of drainage at land-disposal site
फतेहपुर। नौबस्ता गंगा घाट का डीएम निधि गुप्ता वत्स और एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बृहस्पतिवार सुबह निरीक्षण किया। यह निरीक्षण दुर्गा प्रतिमा भू-विसर्जन के दौरान देवीभक्तों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए था।
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अधिकारियों ने विसर्जन यात्रा के वाहनों की पार्किंग व गंगा स्नान के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। डीएम ने प्रतिमाओं का शांतिपूर्ण विसर्जन कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पूर्व प्रधान गुरु प्रसाद ने फतेहपुर-रायबरेली सड़क पर जलनिकासी की समस्या बताई।
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सड़क पर मिट्टी की पुराई थी, पर पानी निकलने की व्यवस्था नहीं थी। इस पर डीएम ने सेतु निगम के अधिकारी ईश्वर चंद्र को फटकार लगाई। उन्होंने सड़क की मरम्मत और उचित जलनिकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर सीओ रविप्रकाश सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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