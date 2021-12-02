फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   Paddy harvesting picks up pace; wait for government procurement to begin.

Fatehpur News: धान की कटाई तेज, सरकारी खरीद शुरू होने का इंतजार

Tue, 13 Oct 2026 01:32 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
Paddy harvesting picks up pace; wait for government procurement to begin.
धाता। क्षेत्र में धान की कटाई तेज हो गई है, लेकिन अब तक सरकारी क्रय केंद्र नहीं खुलने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। किसानों को मजबूरी में मोटा धान 1700 रुपये प्रति क्विंटल तक बेचना पड़ रहा है, जबकि इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2441 रुपये निर्धारित है। किसानों को उम्मीद है कि सरकारी खरीद शुरू होने से उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा।
विज्ञापन

पिछले साल धाता, नरसिंहपुर, कबरहा और शाहनगर के कबरा स्थित साधन सहकारी समितियों के माध्यम से विपणन, पीसीएफ और पीसीयू के केंद्रों पर करीब 50 हजार क्विंटल धान खरीदा गया था। इसके बावजूद बड़ी संख्या में किसान सरकारी खरीद का लाभ नहीं उठा सके थे। इस बार कटाई शुरू होने के बाद भी क्रय केंद्र नहीं खुलने से किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है।
विज्ञापन

क्षेत्र में इस समय मोटा धान करीब 1700 रुपये और बासमती किस्म का धान 2200 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। आरएस टन प्रजाति के धान का भाव अपेक्षाकृत बेहतर है। बाहरी व्यापारी इसे करीब 2300 रुपये प्रति क्विंटल खरीद रहे हैं। किसानों की परेशानी यह भी है कि उपज बेचने के बाद उन्हें नकद भुगतान नहीं मिल रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस वर्ष क्षेत्र में मंसूरी धान की खेती अधिक रकबे में हुई है। ऐसे में सरकारी केंद्रों पर खरीद शुरू होने के बाद भीड़ बढ़ने की आशंका है। छोटे किसानों के लिए समस्या अधिक है। कम उपज और परिवहन के पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण उन्हें दूर स्थित क्रय केंद्रों तक धान पहुंचाना मुश्किल होगा।
एसएमआई संजीव कुमार ने बताया कि धाता के आसपास क्रय केंद्र खोलने के लिए स्थान तलाशा जा रहा है। 20 से 25 अक्तूबर तक केंद्र शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा।


किसी ने बेचा धान, कोई कर रहा इंतजार
किसान भानुप्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने 12 बीघा खेत में पैदा हुआ धान 1700 रुपये प्रति क्विंटल बेचा है। गुमान सिंह कहते हैं कि उन्हें अपनी उपज का भाव 2200 रुपये प्रति क्विंटल मिला। किसान प्रेम ने बताया कि उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण उन्होंने अभी धान नहीं बेचा है। वह सरकारी क्रय केंद्र खुलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं किसान अनंत सिंह, संदीप सिंह, अखिलेश सिंह और किसान नेता अशोक सिंह ने मांग की है कि क्षेत्र में पांच से 10 किलोमीटर की दूरी पर सरकारी धान क्रय केंद्र खोले जाएं, ताकि छोटे किसानों को भी समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed