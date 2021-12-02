Fatehpur News: आउटसोर्स परिचालकों को मिलेगा संविदा का दर्जा, 37 कर्मचारियों को लाभ

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अब तक आउटसोर्स परिचालकों को 1.75 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाता था। संविदा पर आने के बाद यह दर बढ़कर 2.16 रुपये प्रति किलोमीटर हो जाएगी। हालांकि संविदा पर समायोजन के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। भ्रष्टाचार के आरोप में सेवा से वापस किए गए परिचालकों को सीधे संविदा पर समायोजित नहीं किया जाएगा।निगम के निर्णय से लंबे समय से आउटसोर्स व्यवस्था में काम कर रहे परिचालकों को राहत मिलने की उम्मीद है। पात्रता और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर समायोजन की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। एआरएम एसपी सिंह ने बताया कि पात्र आउटसोर्स परिचालकों को शासन के निर्देशों के अनुसार संविदा पर समायोजित किया जाएगा। निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य होगा।