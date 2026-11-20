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धान बेचने के लिए अब तक छह हजार किसानों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से 3300 किसानों का सत्यापन उप जिलाधिकारियों ने पूरा कर लिया है। सत्यापन के बाद किसान सरकारी केंद्रों पर अपनी उपज बेच सकेंगे।इसके बावजूद खरीद का आंकड़ा कम होने से केंद्रों पर किसानों की आमद का इंतजार है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी समरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सभी 64 केंद्रों पर धान की आवक शुरू हो गई है। खरीद में तेजी लाने के लिए किसानों के पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया लगातार जारी है।