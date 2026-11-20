Fatehpur News: 64 केंद्रों पर सिर्फ 62 क्विंटल धान खरीद
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:03 PM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 11:03 PM IST
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फतेहपुर। जिले में धान खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन इसकी रफ्तार काफी सुस्त बनी हुई है। खरीद केंद्रों पर धान की आवक अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। जिले के 64 केंद्रों पर अब तक महज 62 क्विंटल धान की खरीद हो सकी है।
धान बेचने के लिए अब तक छह हजार किसानों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से 3300 किसानों का सत्यापन उप जिलाधिकारियों ने पूरा कर लिया है। सत्यापन के बाद किसान सरकारी केंद्रों पर अपनी उपज बेच सकेंगे।
इसके बावजूद खरीद का आंकड़ा कम होने से केंद्रों पर किसानों की आमद का इंतजार है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी समरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सभी 64 केंद्रों पर धान की आवक शुरू हो गई है। खरीद में तेजी लाने के लिए किसानों के पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया लगातार जारी है।
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धान बेचने के लिए अब तक छह हजार किसानों ने पंजीकरण कराया है। इनमें से 3300 किसानों का सत्यापन उप जिलाधिकारियों ने पूरा कर लिया है। सत्यापन के बाद किसान सरकारी केंद्रों पर अपनी उपज बेच सकेंगे।
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इसके बावजूद खरीद का आंकड़ा कम होने से केंद्रों पर किसानों की आमद का इंतजार है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी समरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सभी 64 केंद्रों पर धान की आवक शुरू हो गई है। खरीद में तेजी लाने के लिए किसानों के पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया लगातार जारी है।
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