Fatehpur News: दिन-रात के तापमान में नौ डिग्री का अंतर, एलर्जी के मरीज बढ़े

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अस्पताल पहुंचने वालों में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं। मरीज बुखार, खांसी, जुकाम और गले में खराश की शिकायत लेकर आ रहे हैं। वहीं धूल-मिट्टी और वातावरण में मौजूद अन्य कारकों के कारण लोगों को छींक आने, आंखों में जलन और त्वचा संबंधी एलर्जी की समस्या भी हो रही है। इसके अलावा पेट, सांस और जोड़ों की परेशानी से पीड़ित मरीज भी उपचार करा रहे हैं।सीएमएस डॉ. राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि लगातार बुखार रहने, सांस लेने में परेशानी होने या तबीयत अधिक बिगड़ने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए।खांसी और गले में संक्रमण के 210 मरीजजिला अस्पताल की ओपीडी में खांसी और गले के संक्रमण से पीड़ित 210 मरीज पहुंचे। त्वचा रोग के 145, पेट संबंधी समस्याओं के 120 और सांस संबंधी दिक्कतों के 95 मरीजों का उपचार किया गया। इसके अलावा 82 मरीज जोड़ों और बदन दर्द की शिकायत लेकर आए, जबकि 135 मरीज अन्य बीमारियों से पीड़ित थे। चिकित्सकों ने लोगों को साफ-सफाई रखने, धूल-धुएं से बचने, पर्याप्त पानी पीने और पौष्टिक भोजन लेने की सलाह दी है।