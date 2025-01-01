Fatehpur News: एनसीसी कैडेटों ने सीखा सलामी और परेड का अनुशासन

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प्रशिक्षण के दौरान कैडेटों को सैन्य अधिकारियों को सलामी देने के तौर-तरीके और उससे जुड़े अनुशासन की जानकारी दी गई। प्रशिक्षकों ने बताया कि अधिकारियों के आगमन पर निर्धारित सैन्य नियमों के अनुसार सलामी दी जाती है। इसके साथ ही कैडेटों को विभिन्न सैन्य गतिविधियों का अभ्यास कराया जा रहा है।कमांड अफसर बृजेश पाठानिया ने बताया कि प्रशिक्षण के अगले चरण में मैप रीडिंग, युद्धकौशल, क्षेत्र रक्षा, आपदा प्रबंधन और फायर फाइटिंग का अभ्यास कराया जाएगा। बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में राहत एवं बचाव कार्यों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।शिविर से कैडेटों में नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित होता है। इस दौरान कर्नल योगेंद्र सिंह, दिवाकर सिंह, सुनील कुमार सिंह, महेश कुमार, विक्रम और प्रकाश आदि मौजूद रहे।