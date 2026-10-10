Fatehpur News: नवरात्र में मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

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ज्ञापन में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन-पूजन, मेले, दुकानों की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। डीजे, डांडिया और गरबा कार्यक्रमों के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की भी मांग की गई। पदाधिकारियों ने धार्मिक आयोजनों में बाहरी व्यक्तियों की जांच, मंदिरों के आसपास सीसीटीवी निगरानी और नियमित पुलिस गश्त की मांग उठाई।संवेदनशील स्थानों पर विशेष सुरक्षा तथा संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। नवरात्र के दौरान संबंधित क्षेत्रों में मांस और अंडे की दुकानें बंद रखने की भी मांग की गई।संगठन ने शांतिपूर्ण धार्मिक कार्यक्रम संपन्न कराने में प्रशासन और पुलिस को सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान विहिप जिलाध्यक्ष डॉ. अजय गुप्ता, नरेश चंद्र, राजू सोनकर, रोहित दीक्षित, रितेश सोनी और वैभव गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। (संवाद)