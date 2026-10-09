Fatehpur News: शिक्षामित्र का पर्स लूटने वाला गिरफ्तार, दो साथियों की तलाश

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कल्यानपुर थाना क्षेत्र के मौहार निवासी शिक्षामित्र शिवानी पांच अक्तूबर को ई-रिक्शा से स्कूल जा रही थीं। रास्ते में ई-रिक्शा एजेंसी के सामने बाइक सवार तीन बदमाश उनका पर्स छीनकर भाग निकले थे। पुलिस ने इस मामले में लखीमपुर खीरी जिले के सुभाषनगर निवासी विष्णु तिवारी उर्फ बृजेश तिवारी को गिरफ्तार किया।पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने साथी अनुभव और मोना मिश्रा के साथ वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद तीनों बक्सर-उन्नाव की ओर चले गए। पर्स से रुपये निकालने के बाद उसे बक्सर पुल से गंगा नदी में फेंक दिया था।पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ लखीमपुर खीरी और लखनऊ समेत कई जिलों में 10 प्राथमिकी दर्ज हैं। थानाध्यक्ष तुषार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। उसके फरार साथियों की तलाश की जा रही है।