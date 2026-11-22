Fatehpur News: हवाई हमले के अलर्ट पर बुझाई बत्तियां, आधे घंटे चला ब्लैक आउट अभ्यास
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:38 PM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 11:38 PM IST
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फतेहपुर। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज वीआईपी रोड में रविवार शाम एयर रेड और ब्लैक आउट को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। शाम छह से 6:30 बजे तक चले अभ्यास के दौरान बत्तियां बंद कर ब्लैक आउट की स्थिति बनाई गई। इस दौरान नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन व्यवस्थाओं की तैयारियों का जायजा लिया गया।
संभावित हवाई हमले और युद्धकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा विभाग ने जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के सहयोग से यह अभ्यास कराया। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की मौजूदगी में संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आपसी समन्वय के साथ आपात स्थिति में कार्रवाई का अभ्यास किया।
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) विनय पांडेय ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य हवाई हमले या युद्ध जैसी परिस्थितियों में नागरिकों को सतर्क रहने, बचाव के उपाय अपनाने और प्रशासनिक तैयारियों की तत्परता परखना था। उन्होंने लोगों से अपील की कि आपात स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें।
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संभावित हवाई हमले और युद्धकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा विभाग ने जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के सहयोग से यह अभ्यास कराया। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की मौजूदगी में संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आपसी समन्वय के साथ आपात स्थिति में कार्रवाई का अभ्यास किया।
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अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) विनय पांडेय ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य हवाई हमले या युद्ध जैसी परिस्थितियों में नागरिकों को सतर्क रहने, बचाव के उपाय अपनाने और प्रशासनिक तैयारियों की तत्परता परखना था। उन्होंने लोगों से अपील की कि आपात स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें।
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