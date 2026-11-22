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संभावित हवाई हमले और युद्धकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा विभाग ने जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के सहयोग से यह अभ्यास कराया। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की मौजूदगी में संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आपसी समन्वय के साथ आपात स्थिति में कार्रवाई का अभ्यास किया।अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) विनय पांडेय ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य हवाई हमले या युद्ध जैसी परिस्थितियों में नागरिकों को सतर्क रहने, बचाव के उपाय अपनाने और प्रशासनिक तैयारियों की तत्परता परखना था। उन्होंने लोगों से अपील की कि आपात स्थिति में प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें।