Fatehpur News: जेसीबी चली, फिर भी नाले की सफाई अधूरी

हुसैनगंज। हुसैनगंज-हथगाम मार्ग के बजरंगापुर में शनिवार को पीडब्ल्यूडी की जेसीबी चलने के बाद भी नाले की सफाई पूरी नहीं हो सकी। नाले पर अतिक्रमण होने से सड़क किनारे जलभराव होने से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर पीडब्ल्यूडी के जेई के निर्देश पर विभाग के मेठ राजेश शनिवार को कर्मचारियों के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। जेसीबी से नाले की सफाई और अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ, लेकिन कुछ देर बाद ही काम बंद कर दिया गया। प्रधान प्रतिनिधि आदित्य सिंह लोधी ने बताया कि नाले की करीब 10 मीटर खोदाई बाकी है। काम पूरा होने पर जलभराव की समस्या से राहत मिल सकती है।

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