Fatehpur News: घनी आबादी में डप तीन लाख की आतिशाबाजी बरामद

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ललौली थाना क्षेत्र के बहुआ में आतिशाबाजी कारोबारी अंकित गुप्ता के गोदाम में प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार राव ने रविवार शाम करीब पांच बजे छापा मारा। यहां से करीब दो लाख रुपये कीमत के अनार, लहसुन, फुलझड़ी और राकेट बरामद किए गए। बरामद आतिशबाजी को पुलिस थाने ले गई।इसके बाद पुलिस ने बहुआ के तपनी रोड स्थित आतिशाबाजी कारोबारी अभिलाष चौरासिया के गोदाम में भी छापा मारा। यहां से करीब एक लाख रुपये कीमत के लहसुन, अनार, फुलझड़ी, चकरी, राकेट और गोले बरामद किए गए।पुलिस ने दोनों कारोबारियों के यहां से करीब तीन लाख कीमत की आतिशबाजी बरामद कर कार्रवाई की है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार राव ने बताया कि दोनों कारोबारियों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।