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खागा नई बस्ती चौड़ाखेर निवासी रीता सिंह बुदवन इंटर काॅलेज की प्रबंधक हैं। उन्होंने पांच सितंबर को कटोघन निवासी ओम प्रकाश सिंह, भुनेश सिंह, प्रियंका गुप्ता व बड़कू विश्वकर्मा के खिलाफ विद्यालय की भूमि को हड़पने की कोशिश की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि उनके फर्जी हस्ताक्षर व विद्यालय की फर्जी मुहर लगाकर कूटरचित अनुबंध किया था। इस फर्जीवाड़ा को शपथ-पत्र देकर आरोपियों ने पुलिस की विवेचना में स्वीकार भी किया। बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।विद्यालय की सीमा पर पिलर गड़े हुए थे। कार्रवाई न होने से पिलर 26 नवंबर को जेसीबी से ढहा दिया गया। शिकायत यूपी 112 व खागा कोतवाली में की गई। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर टरका दिया। कोतवाल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि मौके पर क्षेत्रीय दरोगा को जांच के लिए भेजा गया है। वह भी जांच को पहुंचे हैं। सीमा गिराने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।आरोपी के सजायाफ्ता होने से दहशत में प्रबंधकप्रबंधक ने आईजी से शिकायत में बताया कि खागा के अपराध संख्या 223/1996 में जिला कोर्ट ने 31 जनवरी 2005 से हत्या के अपराध में ओम प्रकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसका वाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित है। वह फरवरी 2005 से जमानत पर है। आरोपी प्रभावशाली किस्म का है। इससे परिवार के जीवन को खतरा है। विद्यालय में फर्जीवाड़ा की प्राथमिकी के बाद से लगातार उसे व पुत्र अभय प्रताप सिंह को झूठे मामले में फंसाने की धमकी मिल रही है। उन्होंने परिवार की सुरक्षा किए जाने की मांग की है।