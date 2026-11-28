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थाना क्षेत्र के मऊदेव गांव निवासी उमाशंकर कुशवाहा (28) मजदूरी करता था। वह शुक्रवार शाम करीब छह बजे केदार डेरा के पास ट्रैक्टर-ट्राली में मिर्च लाद रहा था। मऊदेव से अमौली की ओर जा रहे बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में उमाशंकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी इलाज को ले जाते मौत हो गई। वह सात भाई-बहनों में तीसरे नंबर का था। वह मूकबधिर होने के बाद पिता के साथ खेती-किसानी में हाथ बंटाता था। हादसे से मां कलावती सहित भाई-बहनों का हाल बेहाल हो गया। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद शुक्ला ने बताया बाइक सवार की तलाश की जा रही है। हादसे के बाद बाइक सवार मौके से भाग निकला है। (संवाद)

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जाफरगंज। जोनिहा-अमौली मार्ग पर थाना क्षेत्र के केदारडेरा के पास तेज रफ्तार बाइक सवार ने शुक्रवार शाम मूकबधिर को टक्कर मार दी। गंभीर हालत में उसे सीएचसी अमौली में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टर ने हालत नाजुक देखकर कानपुर रेफर किया। रास्ते में ही युवक की सांसें थम गईं।