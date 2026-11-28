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फतेहपुर। कोर्ट ने शुक्रवार को गैंगस्टर एक्ट में नीरज कुमार को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश सुभाष चंद्र गैंगस्टर कोर्ट ने दोषी पर 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सदर कोतवाली पुलिस ने 24 सितंबर 2024 को चांदपुर थाने के औरा निस्फी निवासी नीरज कुमार व उसके गैंग के सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम सुनवाई की। कोर्ट ने नीरज को दोषी करार देकर दो वर्ष कैद व 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। (संवाद)