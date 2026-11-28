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गुनीर गांव निवासी मुकेश (24) ने करीब एक वर्ष पहले प्राची से प्रेम विवाह किया था। बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी के चलते शुक्रवार शाम करीब पांच बजे मुकेश ने जहर खा लिया। परिजन को जानकारी होने पर वे उसे तत्काल अस्पताल ले गए। कल्यानपुर थाना प्रभारी तुषार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक ने पत्नी को डराने के उद्देश्य से जहरीला पदार्थ खाया है। मामले की जांच की जा रही है। (संवाद)

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चौडगरा। कल्यानपुर थाना क्षेत्र के गुनीर गांव में शुक्रवार शाम घरेलू विवाद के बाद एक युवक ने जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोपालगंज ले गए। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अल्लीपुर रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है।