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चांदपुर थाना क्षेत्र के मानेपुर निवासी मानवीर उर्फ लुखरू के खिलाफ वर्ष 2015 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने उसे विकास उमराव गिरोह का सदस्य बताया था। गिरोह पर लूट, चोरी समेत अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने और लोगों में भय पैदा करने के आरोप थे। इसके सदस्यों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने विवेचना के बाद मानवीर के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी करार दिया। अदालत ने मानवीर उर्फ लुखरू को गैंगस्टर अधिनियम के तहत ढाई वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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फतेहपुर। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने बृहस्पतिवार को 11 साल बाद दोषी को ढाई वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। फैसला बृहस्पतिवार को एएसजे तृतीय गैंगस्टर कोर्ट ने सुनाया।