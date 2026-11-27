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गांव निवासी आशा देवी, सरोज देवी, प्रमिला, संगीता और सीता देवी ने आरोप लगाया कि पड़ोस में रहने वाला युवक आए दिन गाली-गलौज करता है। मंदिर में खेलने जाने वाले छोटे बच्चों को भी गालियां देता है और लाठी लेकर दौड़ा लेता है। थाना प्रभारी योगेश कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)

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थरियांव। रामपुर थरियांव गांव में पड़ोस के युवक की गाली-गलौज से परेशान पांच महिलाएं बृहस्पतिवार को थाने पहुंचीं। उन्होंने थाना प्रभारी को शिकायती पत्र दिया है।