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घायलों में बकेवर थाना क्षेत्र के देवमई निवासी आसमा बेगम (60), अमरीन (35), शबनम (35), पिंटू (40) और साहिब परवीन (30) शामिल हैं। बताया गया कि सभी फतेहपुर में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होकर गांव लौट रहे थे। अमौली तिराहे के पास वैन अचानक अनियंत्रित हो गई और संकेतक से टकराते हुए खंदक में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से सीएचसी पहुंचाया। (संवाद)

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बिंदकी। फतेहपुर से बकेवर जा रही वैन बुधवार देर रात अमौली तिराहे के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे संकेतक से टकराकर खंदक में पलट गई। हादसे में वैन सवार पांच लोग घायल हो गए।