Fatehpur News: निमंत्रण से लौट रहे किसान को डंपर ने कुचला, मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:22 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:22 AM IST
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बहुआ। ललौली थाना क्षेत्र में मुत्तौर-ललौली मार्ग पर रविवार रात डंपर की टक्कर से बाइक सवार किसान की मौत हो गई। हादसा कोर्राकनक गांव के पास हुआ। दुर्घटना के बाद चालक डंपर लेकर भाग गया।
कोर्राकनक गांव निवासी किसान शिवराज सिंह का पुत्र राजेंद्र भान सिंह उर्फ पिंटू सिंह (46) रविवार रात करीब साढ़े नौ बजे महना गांव से निमंत्रण में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहा था। गांव के पास पहुंचते ही मुत्तौर की ओर से ललौली जा रहे डंपर ने बाइक में सामने से टक्कर मार दी।
टक्कर लगने से राजेंद्र सड़क पर गिर पड़ा और डंपर का पहिया उसके ऊपर चढ़ गया। गंभीर रूप से कुचलने के कारण उसकी मौत हो गई। परिजन और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन चालक डंपर समेत भाग गया था। ललौली थानाध्यक्ष दिवाकर सिंह ने बताया कि डंपर और उसके चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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कोर्राकनक गांव निवासी किसान शिवराज सिंह का पुत्र राजेंद्र भान सिंह उर्फ पिंटू सिंह (46) रविवार रात करीब साढ़े नौ बजे महना गांव से निमंत्रण में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहा था। गांव के पास पहुंचते ही मुत्तौर की ओर से ललौली जा रहे डंपर ने बाइक में सामने से टक्कर मार दी।
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टक्कर लगने से राजेंद्र सड़क पर गिर पड़ा और डंपर का पहिया उसके ऊपर चढ़ गया। गंभीर रूप से कुचलने के कारण उसकी मौत हो गई। परिजन और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन चालक डंपर समेत भाग गया था। ललौली थानाध्यक्ष दिवाकर सिंह ने बताया कि डंपर और उसके चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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