Fatehpur News: निमंत्रण से लौट रहे किसान को डंपर ने कुचला, मौत

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कोर्राकनक गांव निवासी किसान शिवराज सिंह का पुत्र राजेंद्र भान सिंह उर्फ पिंटू सिंह (46) रविवार रात करीब साढ़े नौ बजे महना गांव से निमंत्रण में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहा था। गांव के पास पहुंचते ही मुत्तौर की ओर से ललौली जा रहे डंपर ने बाइक में सामने से टक्कर मार दी।टक्कर लगने से राजेंद्र सड़क पर गिर पड़ा और डंपर का पहिया उसके ऊपर चढ़ गया। गंभीर रूप से कुचलने के कारण उसकी मौत हो गई। परिजन और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन चालक डंपर समेत भाग गया था। ललौली थानाध्यक्ष दिवाकर सिंह ने बताया कि डंपर और उसके चालक की तलाश की जा रही है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।