Fatehpur News: फैजल अली ने भीम को पटकनी देकर जीती चांदी की गदा

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कस्बे के हजरतपुर ठाठराही स्थित मां काली मंदिर के वार्षिकोत्सव के दूसरे दिन दंगल में जनपद के अलावा गैर जनपदों और दूसरे राज्यों से आए पहलवानों ने जोर आजमाइश की। पहली कुश्ती प्रयागराज के लकी और अरमान के बीच हुई, जिसमें लकी ने जीत दर्ज की। रतनतारा के अशोक ने राजस्थान के शेर सिंह को शिकस्त दी, जबकि संभल के भीम ने रवि को हराकर मुकाबला अपने नाम किया।दंगल का सबसे रोमांचक मुकाबला जम्मू-कश्मीर में प्रशिक्षण ले रहे बांदा के फैजल अली और राजस्थान के भीम के बीच हुआ। दोनों पहलवानों ने अपने दांव-पेच से दर्शकों को खूब रोमांचित किया। मुकाबले के दौरान दर्शक लगातार पहलवानों का उत्साह बढ़ाते रहे।अंत में फैजल अली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भीम को पटकनी दी। जीत के बाद उन्हें चांदी की गदा और 31 हजार रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया।देर शाम मेला परिसर में भगवान श्रीकृष्ण की कालिया नाग नाथन लीला का मंचन हुआ। इस मौके पर मेला कमेटी अध्यक्ष अनूप मिश्रा, संरक्षक मंडल के राजू द्विवेदी, सूर्य प्रकाश मिश्रा, मोना ओमर, आशीष मिश्रा, आशीष साहू, पूरन सिंह और विष्णु द्विवेदी मौजूद रहे।