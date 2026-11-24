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कल्लू स्नातक और बीटीसी प्रशिक्षण के बाद वह शिक्षक बनने की तैयारी कर रहा था। करीब 22 वर्ष की उम्र में पोलियो के कारण उसकी जिंदगी बदल गई। तीन साल पहले परिवार ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। तब से वह गांव की छोटे बाबा की मजार पर रह रहा है। गांव के मुस्लिम परिवार उसके भोजन, पानी और देखभाल का इंतजाम कर रहे हैं।कल्लू ने स्थानीय अधिकारियों से लेकर जिलाधिकारी तक आवास और जमीन के पट्टे के लिए 738 आवेदन दिए। लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ और उसे छत नहीं मिल सकी। व्यवस्था से निराश होकर उसने मुख्यमंत्री तक पहुंचने का फैसला किया। उसके साथी जितेंद्र कुमार मिश्रा के अनुसार, स्थानीय प्रशासन ने उसे रोकने का प्रयास किया, पर वह अपनी फरियाद लेकर आगे बढ़ गया।प्रकरण अभी मेरे संज्ञान में नहीं है। पीड़ित ने भी पूर्व में मुझसे सीधे शिकायत नहीं की थी। यदि एक दिव्यांग व्यक्ति को 738 बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद आवास नहीं मिला है तो यह बेहद गंभीर मामला है। पूरे प्रकरण की जल्द जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।- विनय पांडेय, अपर जिलाधिकारी