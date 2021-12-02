Fatehpur News: एचटी लाइन की चपेट में आने से डंपर चालक की मौत

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जालौन जिले के कदौरा थाना क्षेत्र के रैला अलीपुर निवासी सिप्पू यादव डंपर चालक था। वह कबरई से गिट्टी लादकर मनावां-सरकंडी चौकी संपर्क मार्ग के निर्माण के लिए आया था। सरकंडी चौकी के आगे जद्दू बगहा के पास हाईटेंशन लाइन काफी नीचे है। डंपर से उतरने के बाद सिप्पू सड़क किनारे मिट्टी के ढेर पर चढ़ गया और किसी से फोन पर बात करने लगा।इसी दौरान धोखे में उसका हाथ ऊपर उठ गया और हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। निर्माण कार्य की देखरेख कर रहे मुंशी राहुल मिश्रा ने 108 एंबुलेंस की मदद से सिप्पू को सीएचसी सरायं खालिस पहुंचाया।यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कार्यवाहक थाना प्रभारी बृजेंद्र माथुर ने बताया कि हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से डंपर चालक की मौत की जानकारी मिली है।