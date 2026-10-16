Fatehpur News: छह हजार फ्यूज सेटों की खरीद और भुगतान का मांगा ब्योरा

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आरटीआई के तहत संबंधित फर्मों के नाम, टेंडर प्रक्रिया, खरीद की तारीख, प्रति सेट कीमत और आपूर्ति की वास्तविक स्थिति की जानकारी मांगी गई है। किस फर्म को कितने फ्यूज सेटों की आपूर्ति का जिम्मा दिया गया और इसके सापेक्ष कितनी धनराशि का भुगतान हुआ। जीएसटी और भुगतान से जुड़े अभिलेखों का ब्योरा भी मांगा गया है।आवेदक ने फ्यूज सेटों में इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता और उनके उपयोग की स्थिति से संबंधित जानकारी मांगी है। शिकायत में दावा किया गया है कि कुछ स्थानों पर फ्यूज सेटों का इस्तेमाल नहीं हुआ और सामग्री पड़ी हुई है। ऐसे में स्टॉक रजिस्टर, आपूर्ति रिपोर्ट और स्थापना से जुड़े अभिलेखों से वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।