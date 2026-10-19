Fatehpur News: विकास कार्यों की डिप्टी सीएम केशव मौर्य करेंगे आज समीक्षा

विज्ञापन

कार्यक्रम के अनुसार सुबह 11:45 बजे लखनऊ के लामार्टीनियर ग्राउंड स्थित हेलीपैड से फतेहपुर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:20 बजे पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां से लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन जाएंगे। दोपहर 1:30 बजे निरीक्षण भवन से प्रेक्षागृह के लिए प्रस्थान करेंगे। यहां भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे।दोपहर 2:20 बजे प्रेक्षागृह से रवाना होकर 2:30 बजे रामाडियन होटल पहुंचेंगे। यहां कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दोपहर 3:15 बजे पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 3:30 बजे हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे और शाम 4:05 बजे लामार्टीनियर ग्राउंड स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। उप मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।