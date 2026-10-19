Fatehpur News: विकास कार्यों की डिप्टी सीएम केशव मौर्य करेंगे आज समीक्षा
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:15 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 01:15 AM IST
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फतेहपुर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को जिले के दौरे पर आएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। इसके बाद विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे।
कार्यक्रम के अनुसार सुबह 11:45 बजे लखनऊ के लामार्टीनियर ग्राउंड स्थित हेलीपैड से फतेहपुर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:20 बजे पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां से लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन जाएंगे। दोपहर 1:30 बजे निरीक्षण भवन से प्रेक्षागृह के लिए प्रस्थान करेंगे। यहां भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे।
दोपहर 2:20 बजे प्रेक्षागृह से रवाना होकर 2:30 बजे रामाडियन होटल पहुंचेंगे। यहां कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दोपहर 3:15 बजे पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 3:30 बजे हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे और शाम 4:05 बजे लामार्टीनियर ग्राउंड स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। उप मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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कार्यक्रम के अनुसार सुबह 11:45 बजे लखनऊ के लामार्टीनियर ग्राउंड स्थित हेलीपैड से फतेहपुर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:20 बजे पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां से लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन जाएंगे। दोपहर 1:30 बजे निरीक्षण भवन से प्रेक्षागृह के लिए प्रस्थान करेंगे। यहां भाजपा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे।
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दोपहर 2:20 बजे प्रेक्षागृह से रवाना होकर 2:30 बजे रामाडियन होटल पहुंचेंगे। यहां कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दोपहर 3:15 बजे पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 3:30 बजे हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे और शाम 4:05 बजे लामार्टीनियर ग्राउंड स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। उप मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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