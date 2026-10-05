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Fatehpur News: अवैध खनन पर शिकंजा, तीन चेक पोस्टों पर 24 घंटे निगरानी

Mon, 05 Oct 2026 10:59 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 10:59 PM IST
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Crackdown on illegal mining; round-the-clock surveillance at three check posts.
फतेहपुर। जिले में अवैध खनन, खनिजों के अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। इसके लिए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टास्क फोर्स गठित कर तीन स्थानों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इन पर 31 अक्तूबर तक 24 घंटे निगरानी के साथ वाहनों की जांच होगी। अभियान सुबह आठ बजे शुरू होगा और तीन पालियों में कर्मचारी ड्यूटी संभालेंगे।
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हर चेक पोस्ट पर प्रशासन और पुलिस के एक-एक अधिकारी की दो सदस्यीय टीम के अलावा चार पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। पहली पाली सुबह आठ से शाम चार बजे, दूसरी शाम चार से रात 12 बजे और तीसरी रात 12 से सुबह आठ बजे तक होगी। इससे रात में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर भी निगरानी रहेगी।
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इन तीन स्थानों पर नजर
पहला चेक पोस्ट ललौली थाना क्षेत्र के बंधवा तिराहे, दूसरा बहुआ पुलिस चौकी के पास और तीसरा असोथर थाना से करीब 100 मीटर पहले बनाया गया है। इन मार्गों से गुजरने वाले संदिग्ध और ओवरलोड वाहनों की जांच की जाएगी।
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कंट्रोल रूम से भी होगी निगरानी
चेक पोस्टों की कार्रवाई पर जिला मुख्यालय स्थित कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों के जरिये नजर रखी जाएगी। डीएम और एसपी सीधे व्यवस्था की निगरानी करेंगे, जबकि एसडीएम समय-समय पर औचक निरीक्षण करेंगे।


हर दो घंटे में देनी होगी रिपोर्ट
चेक पोस्ट पर तैनात टीम को प्रत्येक दो घंटे में गतिविधियों और अभियान की प्रगति की जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप और ई-मेल के माध्यम से भेजनी होगी। इससे अधिकारियों को मौके की स्थिति की लगातार जानकारी मिलती रहेगी।



तीन शिफ्ट में तैनाती
पहली पाली : सुबह 8 से शाम 4 बजे तक
दूसरी पाली : शाम 4 से रात 12 बजे तक
तीसरी पाली : रात 12 से सुबह 8 बजे तक

अवैध खनन, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग पर शिकंजा कसने के लिए चेक पोस्टों पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें 24 घंटे वाहनों की जांच करेंगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चेक पोस्टों की निगरानी के साथ ड्यूटी में लापरवाही बरतने वालों पर भी नजर रखी जाएगी।
- अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक
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