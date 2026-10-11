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एमएलसी चुनाव में प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही भाजपा : मानसिंह यादव

Sun, 11 Oct 2026 11:51 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:51 PM IST
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BJP unable to finalize candidates for MLC elections: Mansingh Yadav
फोटो-43- पत्रकारों से वार्ता करते एमएलसी मानसिंह साथ में अन्य । संवाद
फतेहपुर। सपा एमएलसी डॉ. मानसिंह यादव ने विधान परिषद चुनाव में भाजपा की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी अब तक अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी में एक प्रत्याशी चुनने की भी क्षमता नहीं है।
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रविवार को शहर स्थित पार्टी के जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डॉ. मानसिंह यादव ने दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन और सरकार की नीतियों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है।
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सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली के कारण जनता के मुद्दे पीछे छूट गए हैं। दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार की जवाबदेही पर सवाल खड़े किए और वादाखिलाफी का आरोप लगाया।
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