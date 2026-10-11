एमएलसी चुनाव में प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही भाजपा : मानसिंह यादव

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रविवार को शहर स्थित पार्टी के जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डॉ. मानसिंह यादव ने दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन और सरकार की नीतियों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। विज्ञापन

सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली के कारण जनता के मुद्दे पीछे छूट गए हैं। दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार की जवाबदेही पर सवाल खड़े किए और वादाखिलाफी का आरोप लगाया। रविवार को शहर स्थित पार्टी के जिला कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डॉ. मानसिंह यादव ने दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन और सरकार की नीतियों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है।सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली के कारण जनता के मुद्दे पीछे छूट गए हैं। दिल्ली में चल रहे प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार की जवाबदेही पर सवाल खड़े किए और वादाखिलाफी का आरोप लगाया।

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फतेहपुर। सपा एमएलसी डॉ. मानसिंह यादव ने विधान परिषद चुनाव में भाजपा की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी अब तक अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी में एक प्रत्याशी चुनने की भी क्षमता नहीं है।