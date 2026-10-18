Fatehpur News: भाजपा ने स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए बनाई बूथवार रणनीति
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:42 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 01:42 AM IST
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फतेहपुर। शहर के एक होटल में शनिवार को स्नातक एमएलसी निर्वाचन को लेकर भाजपा की बैठक हुई। इसमें प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव संबंधी दिशा-निर्देश दिए।
धर्मपाल सिंह ने कहा कि सभी कार्यकर्ता संगठन की योजनाओं के अनुसार अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। प्रत्येक बूथ पर रणनीति बनाकर मतदाताओं से संपर्क करें। जिलाध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव ने पार्टी पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां बताईं।
जिला संयोजक एमएलसी चुनाव उदय लोधी ने जिले की चुनावी संगठनात्मक संरचना प्रस्तुत की। बैठक में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी और मतदाताओं से संपर्क पर जोर दिया गया।
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इस दौरान प्रदेश महामंत्री एवं क्षेत्रीय प्रभारी शंकर लाल लोधी, प्रभारी मंत्री अजीत सिंह पाल, जिला प्रभारी राहुल अग्निहोत्री, राज्य मंत्री कृष्णा पासवान, विधायक राजेंद्र पटेल और विकास गुप्ता, पूर्व मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह, आशीष मिश्रा आदि मौजूद रहे।
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धर्मपाल सिंह ने कहा कि सभी कार्यकर्ता संगठन की योजनाओं के अनुसार अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। प्रत्येक बूथ पर रणनीति बनाकर मतदाताओं से संपर्क करें। जिलाध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव ने पार्टी पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां बताईं।
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जिला संयोजक एमएलसी चुनाव उदय लोधी ने जिले की चुनावी संगठनात्मक संरचना प्रस्तुत की। बैठक में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी और मतदाताओं से संपर्क पर जोर दिया गया।
विज्ञापन
इस दौरान प्रदेश महामंत्री एवं क्षेत्रीय प्रभारी शंकर लाल लोधी, प्रभारी मंत्री अजीत सिंह पाल, जिला प्रभारी राहुल अग्निहोत्री, राज्य मंत्री कृष्णा पासवान, विधायक राजेंद्र पटेल और विकास गुप्ता, पूर्व मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह, आशीष मिश्रा आदि मौजूद रहे।