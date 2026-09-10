Fatehpur News: स्कूली बच्चों को बचाने में बाइक पेड़ से टकराई, युवक घायल

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खखरेरू। थाना क्षेत्र के आलमपुर गेरिया गांव से करीब 300 मीटर पहले बृहस्पतिवार सुबह बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। गेरिया चौराहा निवासी शफीक (20) पुत्र ललऊ सुबह करीब आठ बजे बाइक से गेरिया गांव जा रहा था। संजय मिश्रा के ट्यूबवेल के पास सामने से आ रहे स्कूली बच्चों को बचाने की कोशिश में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक क्षतिग्रस्त हो गई और शफीक गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना प्रभारी सतपाल सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।