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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   ASHA workers have demanded an increase in their honorarium from 1,500 to 7,500 rs.

Fatehpur News: आशाओं ने की 1500 से बढ़ाकर 7500 रुपये मानदेय देने मांग

Wed, 07 Oct 2026 12:43 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:43 AM IST
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ASHA workers have demanded an increase in their honorarium from 1,500 to 7,500 rs.
फोटो-24-चिकित्सा अधीक्षक को ज्ञापन देती आशा कार्यकर्ता। संवाद
हसवा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मंगलवार को आशा संघ की अध्यक्ष प्रभा सिंह के नेतृत्व में आशा कार्यकर्ताओं ने चिकित्सा अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने बताया कि इससे पहले सीएमओ को भी ज्ञापन दिया जा चुका है। आशाओं ने राज्य स्तर से मिलने वाली 1500 रुपये की धनराशि बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की। उन्होंने परिवार के सदस्यों के आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड बनवाने की भी मांग रखी। बीमा राशि दो लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल थी। इसके अलावा, मानदेय बढ़ाकर 10 हजार रुपये प्रतिमाह करने की मांग की गई। मातृत्व अवकाश का लाभ देने की मांग भी आशा कार्यकर्ताओं ने रखी। आशा संघ ने मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सकारात्मक निर्णय न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान कामना देवी, सहोदरा, रंजना धनपत, सुनीता देवी, सुशीला देवी, रूपा देवी, सुमन देवी, आशा देवी, गीता देवी, मीणा सिंह, विद्या देवी, पुष्प देवी सहित अन्य आशा एवं संगिनी मौजूद रहीं।
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