फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   APAAR ID mandatory for Class 9 and 11 registration.

Fatehpur News: नौवीं और 11वीं के पंजीकरण के लिए अपार आईडी अनिवार्य

Sat, 10 Oct 2026 12:35 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
APAAR ID mandatory for Class 9 and 11 registration.
फतेहपुर। माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा नौ और 11 के विद्यार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण की तैयारी तेज हो गई है। आवेदन में अपार आईडी दर्ज करना अनिवार्य होने के कारण शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों को आईडी बनाने का काम जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। जिन विद्यार्थियों की अपार आईडी नहीं बनी है, उन्हें चिह्नित कर प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
विज्ञापन

अपार आईडी विद्यार्थियों की डिजिटल शैक्षिक पहचान है। इसमें नाम, जन्मतिथि, परीक्षा परिणाम, खेलकूद की उपलब्धियां और शैक्षणिक क्रेडिट समेत पढ़ाई से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां एक ही रिकॉर्ड में सुरक्षित रहेंगी। इससे विद्यार्थियों के शैक्षिक दस्तावेजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा और भविष्य में जरूरत पड़ने पर संबंधित जानकारी हासिल करना आसान होगा।
विज्ञापन



कक्षा नौ और 11 के ऑनलाइन पंजीकरण में अपार आईडी दर्ज करना जरूरी है। सभी विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन विद्यार्थियों की आईडी अब तक नहीं बनी है, उनकी आईडी बनवाकर निर्धारित समय के भीतर पंजीकरण आवेदन में दर्ज कराएं।
विज्ञापन
विज्ञापन

- राकेश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed