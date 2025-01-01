Fatehpur News: बिना स्पाइक के दौड़ा आकाश, रिले में जीता गोल्ड

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ग्रामीण क्षेत्र के छात्र आकाश ने बिना स्पाइक जूते और सीमित संसाधनों के बावजूद मजबूत हौसले के साथ शानदार प्रदर्शन किया। उसकी मेहनत और आत्मविश्वास के आगे संसाधनों की कमी बाधा नहीं बन सकी। उपलब्धि पर विद्यालय परिवार और कस्बे में खुशी का माहौल है। बीईओ ज्ञान प्रकाश अवस्थी, ब्लॉक व्यायाम शिक्षक आदित्य पांडेय और इंचार्ज प्रधानाध्यापिका शुभा देवी ने आकाश को बधाई दी।प्रधानाध्यापिका ने बताया कि सहायक अध्यापक संदीप कुमार के साथ बच्चों को हर स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराया जाता है। आकाश के पिता राम शरण और माता शांति देवी ने कहा कि उनके लिए यह दिन बेहद सौभाग्यशाली है। एआरपी शैलेंद्र सचान, राजेंद्र प्रसाद, उमेश कुमार त्रिवेदी समेत कस्बावासियों ने परिवार को बधाई दी।अंताक्षरी में छात्राओं ने जीता गोल्ड मेडलप्रयागराज में आयोजित मंडलीय खेलकूद प्रतियोगिता में जिले के तेलियानी ब्लाॅक के उच्च प्राथमिक विद्यालय ठिठौरा की छात्राओं ने अंताक्षरी में गोल्ड मेडल जीता। टीम में कोमल, आरती, वंशिका, श्रेया और कामिनी शामिल रहीं। बीईओ तेलियानी ने छात्राओं और कोच ब्रजकिशोर को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी।