Fatehpur News: एनसीसी शिविर में 550 कैडेटों ने सीखा अनुशासन और सैन्य प्रशिक्षण

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कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ब्रजेश पाठानिया के नेतृत्व में शिविर संचालित हुआ। इसमें कैडेटों की शारीरिक दक्षता, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करने पर जोर दिया गया। ड्रिल से एकरूपता और आदेशों के पालन का अभ्यास कराया गया।फायरिंग प्रशिक्षण में प्रक्रियाओं और सुरक्षा सावधानियां बताई गईं। सैन्य गतिविधियों से सेना की कार्यप्रणाली और राष्ट्र के प्रति समर्पण का महत्व समझाया गया। कर्नल योगेंद्र चिनवान, सूबेदार दिवाकर सिंह सहित अन्य अधिकारियों की निगरानी में प्रशिक्षण चला। शिविर का उद्देश्य कैडेटों को अनुशासित, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार नागरिक बनाकर देश सेवा के लिए तैयार करना है।