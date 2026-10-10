Fatehpur News: 204 मेधावी छात्र-छात्राओं को पुरस्कार देकर किया सम्मानित

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संस्थान की त्रैमासिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 48, द्वितीय स्थान के 37, तृतीय स्थान के 39, चतुर्थ स्थान के 40 और पंचम स्थान प्राप्त करने वाले 40 छात्र-छात्राओं समेत कुल 204 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। मंडल अध्यक्ष गया पाल, खखरेरू नगर पंचायत अध्यक्ष ज्ञान चंद्र केशरवानी और प्रधान संघ अध्यक्ष दशरथ सिंह ने भी पुरस्कार वितरित किए।उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत और लगन से पढ़ाई कर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। संस्थान के प्रबंधक साधू शरण सिंह ने बताया कि मेधावियों का मनोबल बढ़ाने और अन्य बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से समारोह आयोजित किया गया।प्रधानाचार्य श्लेष कुमार सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों की मेहनत और लगन को सम्मान देना शिक्षा के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने में सहायक है। इस मौके पर शिव कुमार सेन, गुलाब सिंह, पंकज सिंह, मृदुल बाजपेयी, विनय गुप्ता आदि मौजूद रहे।