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Fatehpur News: मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगे 200 बेड

Tue, 20 Oct 2026 01:36 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 01:36 AM IST
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200 beds will be increased in the medical college
फतेहपुर। अल्लीपुर स्थित ठाकुर दरियाव सिंह-जोधा सिंह अटैया चिकित्सा महाविद्यालय में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 200 अतिरिक्त बेड बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। करीब दो करोड़ की लागत से बेड बढ़ाए जाने की योजना है। इससे मेडिकल कॉलेज में एक साथ 540 मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा सकेगा।
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बेड की संख्या बढ़ने से सड़क हादसों में घायल होने वाले मरीजों के साथ ही अन्य बीमारियों से पीड़ितों को राहत मिलेगी। वहीं सर्जरी कराने वाले मरीजों को भी भर्ती के लिए पहले से बेहतर सुविधा मिल सकेगी। बाल रोग और महिला रोग से संबंधित मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था होने से इलाज में सहूलियत मिलेगी। इससे जरूरतमंद मरीजों को समय पर भर्ती कर उपचार देने की क्षमता भी बढ़ेगी। चिकित्सा महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि 200 अतिरिक्त बेड की स्वीकृति मिल गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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