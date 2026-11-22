विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रादेशिक मुख्यायुक्त प्रभात कुमार और डीआईओएस राकेश कुमार के निर्देशन में यह आयोजित की गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य और जिला सचिव हेमंत त्रिपाठी ने जानकारी दी। विभिन्न विद्यालयों के 113 स्काउट-गाइड ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया।परीक्षा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारना था। साथ ही उनमें अनुशासन, आत्मनिर्भरता, सेवा भावना और नेतृत्व क्षमता विकसित करना था।प्रधानाचार्य ने बताया कि मूल्यांकन के बाद परिणाम 25 नवंबर तक आ सकता है। जिला संगठन आयुक्त अतुल सिंह यादव, जिला गाइड कैप्टन अर्चना सिंह, जिला संगठन आयुक्त संगीता सचान, जिला प्रशिक्षण आयुक्त निर्मल कुमार पाल और शैलेंद्री ने परीक्षा में सहयोग किया।