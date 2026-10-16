Fatehpur News: सिलाई का हुनर सीखकर आत्मनिर्भर बनेंगी 100 महिलाएं

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ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से एनआरएलएम के माध्यम से सिलाई प्रशिक्षण की योजना तैयार की गई है। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को कपड़ों की सिलाई और इससे जुड़ी सेवाओं में दक्ष बनाया जाएगा। इसका मकसद उन्हें हुनरमंद बनाकर आय अर्जित करने के अवसर उपलब्ध कराना है।प्रशिक्षण पूरा करने के बाद महिलाएं अपने गांव या आसपास के क्षेत्रों में सिलाई का काम शुरू कर सकेंगी। इससे उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही वे आर्थिक रूप से मजबूत होकर परिवार की जरूरतों को पूरा करने में सहयोग कर सकेंगी। उपायुक्त स्वत: रोजगार (एनआरएलएम) अरुण कुमार ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।