Fatehpur News: नीलगाय के बच्चे को निगलता मिला 10 फीट लंबा अजगर

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शनिवार सुबह करीब 10 बजे ग्रामीण खेतों की ओर गए थे। उन्होंने देखा कि अजगर नीलगाय के बच्चे को आधा निगल चुका था। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची।टीम ने अजगर के मुंह से नीलगाय के बच्चे को बाहर निकाला। हालांकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। वन विभाग के दरोगा अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया है।