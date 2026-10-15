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Farrukhabad News: एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, शिनाख्त नहीं

Thu, 15 Oct 2026 01:24 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:24 AM IST
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Youth dies after being hit by an express train; identity not established
-कानपुर-बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन से हुआ हादसा
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संवाद न्यूज एजेंसी
कमालगंज। कानपुर से फर्रुखाबाद की ओर जा रही बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 22443 बुधवार शाम करीब 7:45 बजे खुदागंज रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी। तभी उबरीखेड़ा गुमटी के निकट एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौत हो गई। टक्कर के बाद युवक काफी दूर तक ट्रेन के साथ चला गया। उसके एक हाथ के अलावा कई अंग शरीर से अलग हो गए थे। घटना की सूचना पर रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घटना के संबंध में स्टेशन मास्टर को सूचना दी। करीब 9:15 बजे दरोगा मोहित द्विवेदी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने आस-पास के ग्रामीणों को बुलाकर शव की पहचान कराने का प्रयास किया लेकिन पहचान नहीं हो सकी।

खुदागंज चौकी प्रभारी महेंद्र सिंह चंदेल ने पहुंच शव को कब्जे में लिया। युवक के शरीर पर नीले रंग का पैंट, लाल-नीली चेक में शर्ट थी। उसके पास एक शॉल भी मिली। कुछ ग्रामीणों ने आशंका कि युवक कोल्ड स्टोरेज में पल्लेदारी करता था। प्रभारी निरीक्षक रामसहाय सिंह ने बताया कि शव की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। पहचान न होने पर शव को मोर्चरी में भेजा जाएगा। (संवाद)
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