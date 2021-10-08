Farrukhabad News: 50 रुपये से बढ़कर चीनी पहुंची 62, अरहर दाल 140 रुपये

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दुकानदारों का कहना है कि सभी दालें महंगी हुई हैं। सबसे ज्यादा बिकने वाली अरहर की दाल 25 रुपये किलो तक उछल गई। अभी तक 115 रुपये किलो अरहर की दाल बिक रही थी। अब 140 रुपये के हिसाब से ग्राहकों को मिल पा रही है। 90 रुपये वाला बेसन 110 रुपये किलो पर पहुंच गया। कस्बे के बाजार की गल्ला मंडी में चना 65 रुपये तक मिल जाता था, अब अच्छा चना 85 रुपये है। वहीं, थोक में दाम बढ़ने से दुकानदार पहले से रखे माल को भी बढ़े रेट पर बेच रहे हैं।फुटकर में चीनी 62 रुपये किलो बिकने लगी है। दुकानदारों का कहना है कि मिलों में चीनी का स्टॉक कम होने से दाम बढ़ रहा है। फतेहगढ़ में कानपुर रोड के दुकानदार प्रियम का कहना है कि 15 दिन पहले चीनी की बोरी 2400 रुपये में थोक में आ रही थी। अब चीनी की बोरी तीन हजार से 3050 रुपये में थोक विक्रेता दे रहे हैं। इसके चलते फुटकर के भी दाम बढ़ाना मजबूरी है।